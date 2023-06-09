Agenda terakhir Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Malaysia adalah bertemu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/6) sore.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Sementara Raja Malaysia didampingi Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

Suasana hangat terasa dalam pertemuan. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga menyempatkan foto bersama dengan keluarga kerajaan.

Setelah bertemu selama 1 jam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk melanjutkan penerbangan menuju Jakarta.

