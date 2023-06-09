Presiden Jokowi kembali mengirim hewan kurban untuk masyarakat di Bangka Belitung. Kali ini, sapi jenis limosin dengan bobot 1,1 ton dipilih sebagai sapi kurban.

Untuk menjaga sapi agar tetap sehat, selalu diberi pakan segar serta vitamin. Setiap hari sapi juga dimandikan dan kandang dibersihkan.

Rencananya, sapi akan disembelih di Kabupaten Bangka dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Untuk sementara, sapi masih dititipkan di agen distributor sapi Pangkal Pinang.

Diketahui, sapi akan dibawa ke tempat penyembelihan di Hari Raya Idul Adha.

Kontributor: Haryanto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

