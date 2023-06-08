Putri Ariani menjadi WNI pertama yang sukses membuat satu dunia menangis haru atas penampilannya di America's Got Talent, Rabu (7/6).

Remaja 17 tahun itu menyanyikan lagu berjudul 'Loneliness" yang merupakan ciptaan nya sendiri.

Mengetahui lagu itu adalah ciptaannya, Simon Cowell sebagai salah satu juri dibuat kaget. Putri Ariani juga mendapat standing applause dari tim juri dan semua penonton di studio.

Prestasi Putri pun mengundang komentar dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil.

Lewat akun Instagramnya, Ganjar Pranowo dan Ridwan kamil turut mengapresiasi Putri. Mereka mengatakan " Kami Semua Bangga dan Terharu!", "Kamu Orang Indonesia Pertama yang Raih Golden Buzzer"

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News