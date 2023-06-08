...

Putri Ariani Sukses Bikin America's Got Talent Banjir Air Mata, Reaksi Ganjar Pranowo: Kami Bangga!

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 11:00 WIB
A A A
Putri Ariani menjadi WNI pertama yang sukses membuat satu dunia menangis haru atas penampilannya di America's Got Talent, Rabu (7/6).
 
Remaja 17 tahun itu menyanyikan lagu berjudul 'Loneliness" yang merupakan ciptaan nya sendiri. 
 
Mengetahui lagu itu adalah ciptaannya, Simon Cowell sebagai salah satu juri dibuat kaget. Putri Ariani juga mendapat standing applause dari tim juri dan semua penonton di studio. 
 
Prestasi Putri pun mengundang komentar dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil. 
 
Lewat akun Instagramnya, Ganjar Pranowo dan Ridwan kamil turut mengapresiasi Putri. Mereka mengatakan " Kami Semua Bangga dan Terharu!", "Kamu Orang Indonesia Pertama yang Raih Golden Buzzer"
 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini