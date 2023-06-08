Inilah Hasan Tata Abas pria asal Banten, Indonesia yang beruntung di Madinah. Hasan orang Indonesia yang terpilih menjadi pelayan atau asisten salah satu Imam Masjid Nabawi, Madinah

Hasan memang jarang bersentuhan dengan khalayak dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Maarots Kadimiyah Masjid Nabawi

Sehari-harinya, Hasan membantu dan melayani Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim satu dari tujuh Imam Masjid Nabawi mulai dari menyiapkan ruangan, menyediakan makan, minum dan sebagainya

Hasan juga kerap menemani Sang Imam menjamu para tamunya. Selain bertemu para ulama, dirinya beberapa kali mengalami kejadian yang di luar nalar

Reporter : Sucipto

Produser : Nofellisa

