Pria Asal Banten jadi Asisten Imam di Masjid Nabawi

Sucipto, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 14:15 WIB
Inilah Hasan Tata Abas pria asal Banten, Indonesia yang beruntung di Madinah. Hasan orang Indonesia yang terpilih menjadi pelayan atau asisten salah satu Imam Masjid Nabawi, Madinah
 
Hasan memang jarang bersentuhan dengan khalayak dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Maarots Kadimiyah Masjid Nabawi
 
Sehari-harinya, Hasan membantu dan melayani Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim satu dari tujuh Imam Masjid Nabawi mulai dari menyiapkan ruangan, menyediakan makan, minum dan sebagainya
 
Hasan juga kerap menemani Sang Imam menjamu para tamunya. Selain bertemu para ulama, dirinya beberapa kali mengalami kejadian yang di luar nalar
 
