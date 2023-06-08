Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kesaksian dalam sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty atas dugaan pencemaran nama baik pada Kamis (8/6).

Sebelum memberikan kesaksian, Luhut juga menjalani pengambilan sumpah di depan majelis hakim dan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pengacara Luhut, Juniver Girsang juga menyebutkan kliennya akan hadir hari ini untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

