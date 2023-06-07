Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku optimis putusan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko akan memenangkan kebenaran dan keadilan.

AHY mengungkapkan saat ini sidang terkait PK Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat akan segera digelar di MA. AHY berharap proses PK Moeldoko bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku akal sehat serta kebenaran dan keadilan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

(rns)

