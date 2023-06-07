Kebakaran terjadi di Jalan Yos Sudarso, Distrik Agats, Asmat, Papua, Selasa (6/6). Api menghanguskan sembilan ruko dan lima rumah kos.

Awalnya terdengar suara ledakan dari sebuah ruko. Tak lama berselang, api berkobar dan menghanguskan ruko dan rumah kos.

Polisi langsung turun tangan membantu warga memadamkan api. Saat ini, Rabu (7/6) polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Kontributor: Nathan Making

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

