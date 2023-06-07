Sebanyak 24 calon pekerja migran ilegal diamankan Polda Lampung, Rabu (7/6). TKP sebuah rumah diduga tempat penampungan di Rajabasa, Bandar Lampung. Calon pekerja migran ilegal itu datang dari wilayah Indonesia Timur.

Polda Lampung mengetahui keberadaan puluhan orang itu dari laporan warga. Saat ini polisi terus berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan lanjutan. Rencananya, puluhan orang itu akan dibawa ke Timur Tengah untuk dipekerjakan.

Kontributor: Andres Afandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News