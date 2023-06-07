...

Sembunyi di Sebuah Rumah, 24 Calon Pekerja Migran Ilegal Diamankan Polda Lampung

Andres Afandi, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 08:30 WIB
Sebanyak 24 calon pekerja migran ilegal diamankan Polda Lampung, Rabu (7/6). TKP sebuah rumah diduga tempat penampungan di Rajabasa, Bandar Lampung. Calon pekerja migran ilegal itu datang dari wilayah Indonesia Timur. 
 
Polda Lampung mengetahui keberadaan puluhan orang itu dari laporan warga. Saat ini polisi terus berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan lanjutan. Rencananya, puluhan orang itu akan dibawa ke Timur Tengah untuk dipekerjakan.
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

