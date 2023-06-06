...

Jelang Laga Timnas Vs Palestina, Erick Thohir Sidak Kesiapan Gelora Bung Tomo

Sony Hermawan, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 12:04 WIB
A A A
Ketum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (6/6). Pertandingan ini dianggap penting, karena persahabatan kedua negara sudah terjalin lama. 
 
Pertandingan FIFA Match Day yang digelar 14 Juni mendatang bukan hanya untuk meraih poin. Melainkan, pertandingan itu akan mempertemukan antar dua negara sahabat. 
 
Ketum PSSI, Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya sepakat, 10 persen dari hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. 
 
Untuk harga tiket, tentunya sangat terjangkau dibanding harga tiket melawan Argentina. Diketahui, tiket kelas ekonomi seharga Rp100.000 dan untuk VIP seharga Rp250.000. 
 
Tiket tersebut bisa dibeli pada Rabu (7/6) pukul 10.00 WIB melalui website resmi PSSI. 
 
Kontributor: Sony Hermawan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini