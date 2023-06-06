Ketum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (6/6). Pertandingan ini dianggap penting, karena persahabatan kedua negara sudah terjalin lama.

Pertandingan FIFA Match Day yang digelar 14 Juni mendatang bukan hanya untuk meraih poin. Melainkan, pertandingan itu akan mempertemukan antar dua negara sahabat.

Ketum PSSI, Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya sepakat, 10 persen dari hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Untuk harga tiket, tentunya sangat terjangkau dibanding harga tiket melawan Argentina. Diketahui, tiket kelas ekonomi seharga Rp100.000 dan untuk VIP seharga Rp250.000.

Tiket tersebut bisa dibeli pada Rabu (7/6) pukul 10.00 WIB melalui website resmi PSSI.

Kontributor: Sony Hermawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News