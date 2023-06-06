Beginilah aktivitas sehari-hari Mohammad Minhajul Khoiroj (55), warga Desa Ngoro, Jombang, Jatim. Setiap hari, pria ini aktif bekerja sebagai marbot di Masjid At-Taqwa, Jombang, Jatim.

Ragam aktivitas pun rutin dilakukan oleh Minhajul Khoiroj. Diketahui, dari aktivitasnya itu Minhajul mendapat honor Rp700.000 per bulan.

Minhajul mengaku sudah lebih dari 20 tahun menjalankan pekerjaan sebagai marbot masjid. Meski penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, Minhajul bertekad mendaftar haji. Dia juga mengaku hampir 12 tahun bekerja keras demi untuk berangkat ke Tanah Suci.

Selain marbot, dia juga menjadi penarik becak dan berjualan kopi. Dengan hasil kerja kerasnya, Minhajul kini sangat senang akhirnya bisa berangkat haji.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News