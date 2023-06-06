...

Puluhan Tahun Merawat Masjid, Marbot Asal Jombang Akhirnya Berangkat Haji

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 08:00 WIB
A A A
Beginilah aktivitas sehari-hari Mohammad Minhajul Khoiroj (55), warga Desa Ngoro, Jombang, Jatim. Setiap hari, pria ini aktif bekerja sebagai marbot di Masjid At-Taqwa, Jombang, Jatim. 
 
Ragam aktivitas pun rutin dilakukan oleh Minhajul Khoiroj. Diketahui, dari aktivitasnya itu Minhajul mendapat honor Rp700.000 per bulan.
 
Minhajul mengaku sudah lebih dari 20 tahun menjalankan pekerjaan sebagai marbot masjid. Meski penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, Minhajul bertekad mendaftar haji. Dia juga mengaku hampir 12 tahun bekerja keras demi untuk berangkat ke Tanah Suci.
 
Selain marbot, dia juga menjadi penarik becak dan berjualan kopi. Dengan hasil kerja kerasnya, Minhajul kini sangat senang akhirnya bisa berangkat haji. 
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini