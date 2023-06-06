...

2 WNA Amerika Melawan saat Diamankan Usai Tabrak Mobil di Bali

Bagus Alit, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 23:00 WIB
A A A
Warga Negara Amerika Serikat berulah dengan menabrak mobil saat melintas di Kawasan Desa Sibang, Abiansemal, Badung, Bali. Bukannya bertanggung jawab, bule tersebut justru kabur dan melakukan perlawanan dan mengeluarkan sajam saat dihentikan.
 
Kedua pelaku kemudian dibawa menuju Polsek Abiansemal dan kini ditahan di Polres Badung sambil menunggu gelar perkara untuk proses lebih lanjut. Polres Badung juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut termasuk kemungkinan opsi deportasi terhadap kedua WNA tersebut.
 
Kontributor: Bagus Alit

(fru)

