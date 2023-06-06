...

Drainase Tersumbat Kabel Optik, Jalanan Margonda Depok Banjir Akibat saat Hujan Deras

Iyung Rizki, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 22:05 WIB
Diguyur hujan deras, Jalan Raya Margonda Depok, Jawa Barat terendam banjir, Selasa (6/6) malam. Banjir diperparah dengan kondisi drainase yang tersumbat kabel optik sehingga aliran air tidak dapat mengalir.
 
Menurut warga, banjir kerap terjadi saat hujan deras karena adanya kabel optik yang ditempatkan dalam saluran drainase.
 
Meski kerap memicu banjir, namun kabel optik tersebut tidak kunjung dipindahkan dari saluran drainase.
 
