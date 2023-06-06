Ketua DPP bidang Politik PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut partainya akan mempertimbangkan wacana putra bungsu Presiden Joko Widodo yang akan maju dalam Pilwalkot Depok 2024.

Kendati demikian, Puan menyebut pertimbangan ini masih dalam tahap rencana saja. Terlebih, kata dia, pelaksanaan Pilkada baru akan dilakukan pada Bulan November 2024 mendatang.

Sebelum dipertimbangkan, Puan akan terlebih dahulu membangun komunikasi. dengan Kaesang apakah dirinya berminat untuk masuk dan menjadi kader PDIP.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News