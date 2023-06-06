...

Wacana Kaesang Maju dalam Pilwakot Depok, Puan Maharani: Boleh Juga

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 21:35 WIB
Ketua DPP bidang Politik PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut partainya akan mempertimbangkan wacana putra bungsu Presiden Joko Widodo yang akan maju dalam Pilwalkot Depok 2024.
 
Kendati demikian, Puan menyebut pertimbangan ini masih dalam tahap rencana saja. Terlebih, kata dia, pelaksanaan Pilkada baru akan dilakukan pada Bulan November 2024 mendatang.
 
Sebelum dipertimbangkan, Puan akan terlebih dahulu membangun komunikasi. dengan Kaesang apakah dirinya berminat untuk masuk dan menjadi kader PDIP.
 
