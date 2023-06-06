...

Puan Maharani Ungkap AHY Masuk dalam Kriteria Cawapres Ganjar

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 21:09 WIB
Ketua DPP PDI-Perjuangan bidang Politik, Puan Maharani menyebut Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam radar partainya untuk dijadikan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 
 
Hal ini disampaikan saat sesi jumpa pers di Rakernas PDIP yang digelar di sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
 
Puan menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada 10 nama yang masuk ke dalam bursa Cawapres bagi Ganjar. Mereka diantanranya; Mahfud MD, Ridwan Kamil  dan juga Sandiaga Uno. 
 
Tak hanya itu, Ketua DPR ini juga menyebutkan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menurutnya, nama-nama yang disebutkan itu masuk ke dalam radar PDI-Perjuangan.
 
