Relawan Poros Prabowo-Puan resmi berganti nama menjadi Relawan Poros Prabowo Presiden. Hal ini diumumkan Andianto selaku koordinator saat deklarasi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Ia menyebutkan pergantian nama itu mengingat partai PDI Perjuangan sudah memiliki bakal calon presiden sendiri yakni Ganjar Pranowo. Gerakan ini diharap bisa menjadi ujung tombak kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News