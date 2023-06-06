...

Peluang Berpasangan Kecil, Relawan Poros Prabowo-Puan Resmi Ganti Nama

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 20:16 WIB
Relawan Poros Prabowo-Puan resmi berganti nama menjadi Relawan Poros Prabowo Presiden. Hal ini diumumkan Andianto selaku koordinator saat deklarasi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).
 
Ia menyebutkan pergantian nama itu mengingat partai PDI Perjuangan sudah memiliki bakal calon presiden sendiri yakni Ganjar Pranowo. Gerakan ini diharap  bisa menjadi ujung tombak kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
 
