Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menekan-nekan perihal cawe-cawe yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Megawati dalam konferensi pers pembukaan acara Rakernas ke-III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Megawati menegaskan, meskipun dirinya sebagai ketua umum partai, tetapi dia akan taat akan aturan. Menurutnya, Jokowi tidak hanya dipilih dirinya sebagai presiden tapi juga oleh rakyat Indonesia.

