Soal Cawe-Cawe di Pemilu, Megawati Bantah Tekan Jokowi

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 19:45 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menekan-nekan perihal cawe-cawe yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Megawati dalam konferensi pers pembukaan acara Rakernas ke-III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). 
 
Megawati menegaskan, meskipun dirinya sebagai ketua umum partai, tetapi dia akan taat akan aturan. Menurutnya, Jokowi tidak hanya dipilih dirinya sebagai presiden tapi juga oleh rakyat Indonesia. 
 
Reporter : Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

