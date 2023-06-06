Wakil Presiden Maruf Amin bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kediaman Dubes Arab Saudi, Jl. Teuku Umar No. 36, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Salah satu agenda pertemuan Wapres dengan Dubes Arab Saudi Al-Amudi membahas tentang pelayanan haji apalagi saat ini bertepatan dengan musim haji 1444 Hijriah.

Wapres mendapat laporan dari Al-Amudi bahwa ada pelayanan haji jalur cepat atau fast track yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi dan terkait pelaksanaan Haji dan Umrah yang semakin dipermudah dengan sistem digital informasi.

Wapres pun merespon positif pola perubahan layanan haji dan umrah yang semakin dipermudah oleh Arab Saudi.

