Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD secara terang-terangan mengaku jika dirinya pernah menolak tawaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi Cawapres bagi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membeberkan alasan penolakan atas pinangan PKS tersebut. Mahfud mengaku tak ingin koalisi pengusung Anies menjadi pecah karena kehadirannya.
