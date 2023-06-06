Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD secara terang-terangan mengaku jika dirinya pernah menolak tawaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi Cawapres bagi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membeberkan alasan penolakan atas pinangan PKS tersebut. Mahfud mengaku tak ingin koalisi pengusung Anies menjadi pecah karena kehadirannya.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan



