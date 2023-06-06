...

Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku, Sudin KPKP Periksa Hewan Kurban di Jakbar

Selasa 06 Juni 2023 19:15 WIB
Petugas dari Sudin KPKP Pemkot Jakarta Barat bersama tim dokter hewan melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak pedagang hewan kurban.
 
Kegiatan ini dilakukan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (6/62023) siang. Pemeriksaan tersebut guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta menjaga kesehatan hewan kurban menjelang hari raya Iduladha nanti.
 
Petugas mengimbau para pedagang hewan untuk terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar area kandang.
 
Reporter : Rizki Faluvi 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

