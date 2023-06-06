Sidang perdana Mario Dandy dan Shane Lukas atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora digelar pada Selasa (6/6/2023), dengan agenda pembacaan dakwaan kepada keduanya. Mario dan Shane didakwakan Pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan.

Kuasa hukum Mario Dandy mengatakan pihaknya tak akan mengajukan eksepsi. Sidang rencananya akan dilanjutkan kembali pada 13 juni 2023 besok.

Reporter : Ismalia, Dias triawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

