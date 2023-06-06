...

Survei ASI Preferensi Suara NU di Jatim, Elektabilitas Prabowo Bersaing Ketat dengan Ganjar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 18:45 WIB
Hasil survey Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei bertema preferensi suara Nahdlatul Ulama dan peta elektoral Pilpres 2024 di provinsi Jawa Timur.
 
Hasilnya Prabowo Subianto menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas 36,7%. Disusul Ganjar Pranowo 35,4% dan  Anies Baswedan 8,3 %. Sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar ke dua di Indonesia,
 
Lembaga ASI menilai Capres harus mengambil tokoh NU Asli Jawa Timur sebagai Cawapres jika ingin memenangkan Pilpres 2024 mendatang.
 
