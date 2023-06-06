...

Waspada! BMKG Prediksi Potensi Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta Malam Ini

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 18:22 WIB
BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya banjir rob yang terjadi di sebagian wilayah pesisir Indonesia terkait fenomena bulan purnama.
 
Khusus di wilayah pesisir Muara Gembong Bekasi dan Pesisir Utara Jakarta, BMKG memprediksi puncak banjir rob terjadi pada Selasa (6/6/2023) sekitar pukul 21.00-23.00 WIB malam hari ini.
 
Warga di sekitar lokasi diimbau waspada dengan ketinggian air yang bisa mengganggu aktivitas mereka.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

