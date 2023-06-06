BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya banjir rob yang terjadi di sebagian wilayah pesisir Indonesia terkait fenomena bulan purnama.

Khusus di wilayah pesisir Muara Gembong Bekasi dan Pesisir Utara Jakarta, BMKG memprediksi puncak banjir rob terjadi pada Selasa (6/6/2023) sekitar pukul 21.00-23.00 WIB malam hari ini.

Warga di sekitar lokasi diimbau waspada dengan ketinggian air yang bisa mengganggu aktivitas mereka.

