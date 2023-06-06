Turap di Cilodong, Depok, Jawa Barat, kembali jebol dan membanjiri permukiman warga. Warga menyebut bahwa turap jebol saat hujan deras sehingga merendam permukiman.

Saat ini satgas Dinas PUPR Kota Depok sedang merapikan turap menggunakan karung pasir, tanah, dan batu kali untuk menahan bangunan yang berada di bantaran kali.

Warga berharap Pemkot Depok segera membenahi turap kali di permukiman padat penduduk tersebut.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

