PN Jaksel menggelar sidang penganiayaan anak D dengan tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas, hari ini (6/6). Mario dan Shane tiba di PN Jaksel pukul 10.15 WIB, mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan.

Setibanya di PN, Mario Dandy dan Shane Lukas langsung dibawa ke rutan sementara di gedung pengadilan. Dalam sidang hari ini juga nampak sejumlah karangan bunga dari depan pintu masuk pengadilan

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

