Presiden Jokowi menghadiri Rakernas PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Jokowi yang mengenakan kemeja batik berwarna merah tiba pukul 09.45 WIB dan disambut Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo.
Turut hadir menyambut Presiden adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Olly Dondokambey, hingga Kepala Situation Room PDIP, Prananda Prabowo.
Reporter: Felldy Utama
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
