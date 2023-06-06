Penyelamatan mustahil dan langka baru saja terjadi di zona kematian Gunung Everest. Pemandu sherpa Nepal selamatkan pendaki asal Malaysia yang nyaris tak selamat.

Dia tampak membawa turun pendaki asal Malaysia dari zona kematian Gunung Everest. Gelje Sherpa (30) diketahui sedang memandu klien dari China ke puncak Everest.

Saat itu dia melihat pendaki Malaysia berpegangan tali dan menggigil kedinginan.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

