...

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 17 PMI Ilegal Tujuan Malaysia

Dedi Iswandi, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 10:00 WIB
A A A
Beginilah aksi kejar-kejaran antara tim gabungan F1QR TNI AL Dumai bersama Satgas Celebes dengan kapal PMI serta WNA. 
 
Aksi kejar-kejaran tersebut terjadi di perairan Teluk Lecah, Bengkalis, Riau. Tampak petugas dengan kecepatan tinggi terlihat mengejar sebuah speadboat. Diketahui, speadboat tersebut membawa PMI dan WNA ilegal ke Malaysia. 
 
Komandan Lanal Dumai mengatakan, kasus ini terungkap dari informasi masyarakat. Bahwa sebelumnya ada pemberangkatan PMI secara ilegal ke Malaysia melalui perairan Kota Dumai. 
 
Dari aksi kejar-kejaran tersebut, TNI AL berhasil menangkap 17 PMI ilegal. 
 
Kontributor: Dedi Iswandi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini