Beginilah aksi kejar-kejaran antara tim gabungan F1QR TNI AL Dumai bersama Satgas Celebes dengan kapal PMI serta WNA.

Aksi kejar-kejaran tersebut terjadi di perairan Teluk Lecah, Bengkalis, Riau. Tampak petugas dengan kecepatan tinggi terlihat mengejar sebuah speadboat. Diketahui, speadboat tersebut membawa PMI dan WNA ilegal ke Malaysia.

Komandan Lanal Dumai mengatakan, kasus ini terungkap dari informasi masyarakat. Bahwa sebelumnya ada pemberangkatan PMI secara ilegal ke Malaysia melalui perairan Kota Dumai.

Dari aksi kejar-kejaran tersebut, TNI AL berhasil menangkap 17 PMI ilegal.

Kontributor: Dedi Iswandi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

