Fenomena luapan air mendidih di sumur tua menjadi perhatian warga Desa Budong, Mamuju, Sulbar.

Pasalnya, permukaan sumur yang kedalamannya mencapai 5 meter itu terus mengeluarkan gelembung air dari dasar sumur. Uniknya, meski nampak mendidih, sumur itu tidak dalam kondisi panas.

Fenomena itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar. Bahkan beberapa warga yang berkunjung ke Mamuju kerap menyambangi sumur tua itu. Menurut warga, sumur tua itu dulunya dibuat oleh salah satu warga yang bisu.

Keunikan sumur tua ini juga dipercaya warga dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Di antaranya gatal-gatal pada kulit dan beberapa penyakit lainnya.

Kontributor: Wahid

Produser: Akira Aulia W

(fru)

