Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut penyebab kebakaran KRI Teluk Hading-538 bersumber pada bagian generator kapal. Namun, TNI AL akan tetap melakukan investigasi terkait kebakaran tersebut investigasi lebih lanjut perlu untuk mengetahui apakah ada unsur human error atau kesalahan teknis.

Sebelum nya, KRI Teluk Hading-538 mengalami kebakaran di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beruntung seluruh personel berhasil diselamatkan sementara KRI Teluk Hading-538 sudah dikandaskan untuk kepetingan investigasi.

(fru)

