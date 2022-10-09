Enam desainer tanah air kembali harumkan nama indonesia di ajang mode bergengsi New York Fashion Week 2023. Enam desainer tersebut adalah Vivi Zubedi, Coreta Louise, Suedeson by Kimberly Tandra, Heaven Lights, Alleira Carys Care x Amero Jewellery dan Priyo Oktaviano.
Menariknya untuk koleksi musim 2023 ini, enam desainer yang tampil menonjolkan keindahan lima pulau di indonesia. Prestasi ini diaprsiasi Ayu Heni Rosan, Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.
Kontributor : Yudy Heryawan
(fru)