Data Asosiasi Perjalanan AS menunjukkan jumlah orang yang berkunjung ke AS turun meski pariwisata internasional secara keseluruhan meningkat. Sebagian biro wisata menyalahkan kebijakan Pemerintahan Trump soal imigrasi sebagai penyebab banyak orang tidak menjadikan AS sebagai negara tujuan wisata.